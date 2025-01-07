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Трамп назвал российско-украинский кризис фиаско Байдена

Трамп назвал российско-украинский кризис фиаско Байдена Российско-украинская война является фиаско действующего президента США Джо Байдена, ситуация чревата дальнейшей чрезвычайно серьезной эскалацией.
Другие страны
7 января 2025 г. 22:15
Трамп назвал российско-украинский кризис фиаско Байдена

Российско-украинская война является фиаско действующего президента США Джо Байдена, ситуация чревата дальнейшей чрезвычайно серьезной эскалацией.

Как передает Report, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Это было фиаско Байдена", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг Украины.

"На этих переговорах было допущено множество ошибок. И, судя по тому, что я слышал, Байден вел переговоры так, что я сказал: дело кончится войной. И это оказалось очень серьезной войной. И может произойти эскалация этого, этой войны. Может стать гораздо хуже, чем сейчас", - подчеркнул Трамп.

Отметим, что инаугурация Трампа состоится 20 января.

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