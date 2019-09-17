Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал пятерых кандидатов на пост советника главы государства по национальной безопасности взамен уволенного Джона Болтона, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

Выступая перед журналистами, Трамп назвал фамилии следующих кандидатов: юрист и посланник президента США по вопросам заложников, генерал-майор, который в 2017-18 годах была заместителем советника по нацбезопасности, замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности, бывший глава аппарата советника по нацбезопасностии советник по нацбезопасности вице-президента США генерал-лейтенант в отставке