Трамп назвал Путина своим соперником

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина своим соперником.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, журналисты задали главе Белого дома вопрос, считает ли он Путина другом или врагом. На это Трамп ответил, что российский президент для него "соперник".

Ранее Трамп заявил, что запланированная на 16 июля в Хельсинки встреча с Путиным может оказаться самой простой частью его европейского турне. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Сирия и Украина станут главными темами предстоящих переговоров.