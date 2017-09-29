Трамп назвал Пуэрто-Рико "опустошённым" после урагана "Мария"

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в пострадавшем от урагана "Мария" Пуэрто-Рико, назвав остров "опустошённым".

Как передает Report, об этом сoобщает РТ.

"Пуэрто-Рико опустошён. Система телекоммуникации, электросети, многие дороги — всё это исчезло", — написал президент в Twitter.

Он также отметил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и First Responders "выполняют отличную работу" по ликвидации последствий стихийного бедствия в стране.

Ранее Дональд Трамп отменил торговые ограничения для пострадавшего от урагана "Мария" Пуэрто-Рико.



