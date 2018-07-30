Трамп назвал "провальные" СМИ

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал СМИ к точности при выпуске новостей, отметив при этом, что такие издания, как New York Times и Washington Post никогда не изменятся.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее владелец газеты New York Times Артур Окс Сульцбергер заявил, что нападки Трампа на журналистов способствуют росту угроз и могут привести к насилию в отношении работников СМИ.

"Свобода прессы включает в себя ответственность за подачу новостей точно. 90% освещения в СМИ моей администрации негативно, несмотря на чрезвычайно позитивные результаты, которые мы достигаем, неудивительно, что доверие к СМИ как никогда низкое", — написал Трамп в Twitter.

По его мнению, "провальные" New York Times и Washington Post "не делают ничего, кроме как пишут плохие истории даже о позитивных достижениях — и они никогда не изменятся".

Американский лидер враждует с рядом СМИ, называя их "врагами народа" и "фейковыми новостями". СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.