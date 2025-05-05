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Трамп назвал продуктивной беседу с Эрдоганом и анонсировал его возможный визит в США

Трамп назвал продуктивной беседу с Эрдоганом и анонсировал его возможный визит в США Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Эрдоганом и анонсировал его визит в США
Другие страны
5 мая 2025 г. 19:24
Трамп назвал продуктивной беседу с Эрдоганом и анонсировал его возможный визит в США

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим и продуктивным телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я только что провел очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом по многим вопросам, включая войну между Россией и Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", - написал Трамп.

Американский лидер также подтвердил, что получил приглашение от Эрдогана посетить Турцию. "Аналогично, он [Эрдоган – ред.] приедет в Вашингтон, округ Колумбия", - написал Трамп.

"С нетерпением жду сотрудничества с Эрдоганом по прекращению нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной — СЕЙЧАС!", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Ərdoğanla söhbətini məhsuldar adlandırıb və onun ABŞ-yə mümkün səfərini açıqlayıb

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