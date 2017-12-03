Трамп назвал причину увольнения Флинна

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прокомментировал признание его бывшим советником Майклом Флинном вины в даче ложных показаний, отметив, что был вынужден уволить его «за ложь вице-президенту и ФБР».

Как передает Report, об этом написал Трамп в Twtitter.

«Я должен был уволить генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту и ФБР. Он признал себя виновным в этой лжи. Это позор, потому что его действия во время смены власти были законными. Скрывать было нечего!» — написал Трамп в Twtitter.