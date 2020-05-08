​Трамп назвал причину пандемии

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/e9b42658f5524b9e062ba18adec0b7a0/71af1dbb-ccc1-4a22-9efb-85fce551ee12_292.jpg

Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.