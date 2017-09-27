Трамп назвал премьера Испании "президентом" и забыл, как его зовут - ВИДЕО

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Испании Мариано Рахоем назвал его "президентом" и неправильно написал его имя в соцсети.

"Для меня честь принять у себя президента Испании Марианору Джоя. Спасибо, что поддерживаете наши усилия, направленные на изоляцию жестокого северокорейского режима", — говорится в сообщении главы Белого дома в Twitter.

Как передает Report, когда Трамп называет Рахоя "президентом", тот резко поворачивается и смотрит на него с недоумением. Журналисты же называли Рахоя премьером, но Трамп не обратил на это внимания.





