Трамп назвал "позором для нации" установленные демократами правила слушаний по импичменту

Правила, установленные демократами в ходе слушаний в Конгрессе США по расследованию дела об импичменте, являются позором для всей страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я смотрел немного слушания, вчера не смотрел, потому что проводил переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это позор, - сказал он. - У нас великое республиканское представительство, люди были избраны людьми. Но республиканцам на слушаниях не позволяли задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать. Это позор для нашей нации".