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Трамп назвал помилование сына Байдена "вопиющим примером злоупотребления"

Трамп назвал помилование сына Байдена "вопиющим примером злоупотребления" Решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 08:12
Трамп назвал помилование сына Байдена вопиющим примером злоупотребления

Решение Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

Как передает Report, об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал избранный президент США Дональд Трамп.

"Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, "заложников" 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп.

Под "заложниками" 6 января он имеет в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Избранный президент и его сторонники утверждают, что некоторые из них подверглись несправедливому судебному преследованию, рассматривая их как политических заключенных.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Baydenin oğlunu əfv etmək qərarını pisləyib

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