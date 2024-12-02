Трамп назвал помилование сына Байдена "вопиющим примером злоупотребления"

Решение Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.
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"Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, "заложников" 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп.
Под "заложниками" 6 января он имеет в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Избранный президент и его сторонники утверждают, что некоторые из них подверглись несправедливому судебному преследованию, рассматривая их как политических заключенных.