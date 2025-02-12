Трамп назвал освобождение осужденного в РФ гражданина США надеждой на урегулирование в Украине

Россия действовала очень хорошо по отношению к Соединенным Штатам при освобождении американского гражданина Марка Фогеля, что позволяет надеяться на движение к урегулированию украинского конфликта.

Россия действовала очень хорошо по отношению к Соединенным Штатам при освобождении американского гражданина Марка Фогеля, что позволяет надеяться на движение к урегулированию украинского конфликта.

Как передает Report , об этом заявил в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Они действовали очень хорошо. Россия в действительности к нам отнеслась очень хорошо", - сказал глава вашингтонской администрации, комментируя освобождение Фогеля.

"Надеюсь, что речь идет о начале отношений, при которых мы сможем положить конец этой войне", - подчеркнул Трамп. "Мы должны остановить эту войну", - убежден американский лидер.

Он также сообщил, что Фогель прибудет в Белый дом примерно в 22:00 (около 07:00 по бакинскому времени - ред.).

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Фогель, отбывавший в РФ тюремное заключение за "контрабанду наркотиков", освобожден. Он пояснил, что это стало результатом договоренности Москвы и Вашингтона о новом обмене заключенными. Кого именно из россиян освободят США, Уолтц не уточнил.

Отметим, что Марк Фогель жил в Москве и работал учителем в Англо-американской школе. В 2021 году его задержали в российской аэропорту по обвинению в хранении 17 г марихуаны, которая была прописана ему в США в медицинских целях, за что в 2022 году приговорили к 14 годам лишения свободы.