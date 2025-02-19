Трамп назвал очень хорошей встречу РФ и США в Эр-Рияде

Американский президент Дональд Трамп назвал очень хорошими прошедшие в Эр-Рияде российско-американские переговоры.

Американский президент Дональд Трамп назвал очень хорошими прошедшие в Эр-Рияде российско-американские переговоры.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сказал журналистам после подписания своих новых указов.

Американский лидер подчеркнул, что его уверенность в урегулировании российско-украинского конфликта укрепилась.

Его попросили рассказать о прошедшей в Саудовской Аравии встрече и спросили, стал ли он более уверенным в заключении сделки по урегулированию российско-украинского конфликта после состоявшихся переговоров. "Гораздо больше уверен, они (переговоры - ред.) были очень хорошими", - сказал он журналистам после подписания своих новых указов. Подписание состоялось в поместье американского лидера Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.