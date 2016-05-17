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    Трамп назвал Обаму "худшим президентом в истории США"

    Трамп: И в политике, и в жизни невежество — не добродетель

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/  Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал действующего главу государства «худшим президентом в истории США». Как сообщает Report, об этом Трамп написал в своем Twitter.

    Дональд Трамп ответил президенту США Бараку Обаме, раскритиковавшего его политику по отношению к мусульманам. Миллиардер назвал действующего президента худшим за всю историю страны. "И в политике, и в жизни невежество — не добродетель. Это основная причина, по которой президент Обама является худшим президентом в истории США!", - написал Трамп. 

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