​Трамп назвал низкие цены на нефть краткосрочными

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Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с отрицательными ценами на нефть краткосрочной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, американский лидер считает, что произошедшее "касается скорее финансов, чем нефти". "Да мы в негативной зоне. Но это все ненадолго. Это на краткий срок", — отметил он.

По словам Трампа, он верит, что в течение месяца цена на нефть вырастет до 25-28 долларов США за баррель.

Кроме того, глава Белого дома не исключил, что США прекратят закупать нефть у Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. 20 апреля в 22:32 по бакинскому времени цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. Отмечалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустились до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится, и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.