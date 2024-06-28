Трамп назвал неприемлемыми выдвинутые Путиным условия мира в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает приемлемыми выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным условия мира в Украине.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает приемлемыми выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным условия мира в Украине.

Как передает Report , своей точкой зрения во время теледебатов со своим соперником на предстоящих выборах действующим президентом Джо Байденом.

"Нет, они неприемлемы, - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. - Послушайте, это война, которая никогда не должна была начаться, будь у нас лидер. Он выделил Украине $200 миллиардов - это большие деньги. Я не думаю, что когда-либо было нечто подобное".

Ранее на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта в Украине еще до официального вступления в должность главы американской администрации.

Отметим, что В.Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ выдвинул свои условия для прекращения российско-украинской войны: вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые Россия считает своими; отказ Киева от планов вступления в НАТО; фиксация в международных договорах т.н. статуса Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины как российских регионов; отмена антироссийских санкций.