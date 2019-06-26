​Трамп назвал мировых лидеров "милыми ребятами"

Президент США Дональд Трамп назвал мировых лидеров, с которыми будет встречаться на G20, "милыми ребятами", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я еду в Японию сразу после этого (выступления). Я буду встречаться с милыми ребятами. С другими странами, конкурентными странами, конкурентами. Но это нормально. У нас дела идут хорошо. У нас дела идут лучше, чем у них", - сказал Трамп, выступая на консервативной конференции в Вашингтоне.

У Трампа запланировано в ходе саммита "большой двадцатки" не менее восьми двусторонних встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.