 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп назвал мексиканцев одной из самых преступных наций

    «Между нами и Мексикой должна быть стена»

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп назвал мексиканцев одной из самых преступных наций в мире и отметил, что поэтому между США и Мексикой должна быть стена.

    Как передает Report, об этом президент написал в Twitter.

    «Между нами и Мексикой — нацией, криминальный уровень которой является одним из наивысших в мире, — должна быть стена», — написал Трамп в Twitter.

    Президент США выразил уверенность, что Мексика возместит затраты на строительство стены в том или ином виде.

    Палата представителей США в начале лета приняла закон о выделении средств на возведение стены на границе с Мексикой.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi