Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп назвал мексиканцев одной из самых преступных наций в мире и отметил, что поэтому между США и Мексикой должна быть стена.
Как передает Report, об этом президент написал в Twitter.
«Между нами и Мексикой — нацией, криминальный уровень которой является одним из наивысших в мире, — должна быть стена», — написал Трамп в Twitter.
Президент США выразил уверенность, что Мексика возместит затраты на строительство стены в том или ином виде.
Палата представителей США в начале лета приняла закон о выделении средств на возведение стены на границе с Мексикой.
News DepartmentАвтор новости
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