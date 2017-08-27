Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп назвал мексиканцев одной из самых преступных наций в мире и отметил, что поэтому между США и Мексикой должна быть стена.

Как передает Report, об этом президент написал в Twitter.

«Между нами и Мексикой — нацией, криминальный уровень которой является одним из наивысших в мире, — должна быть стена», — написал Трамп в Twitter.

Президент США выразил уверенность, что Мексика возместит затраты на строительство стены в том или ином виде.

Палата представителей США в начале лета приняла закон о выделении средств на возведение стены на границе с Мексикой.