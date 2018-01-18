Трамп назвал лауреатов "Премии за лучшие фейковые новости"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Опубликован список победителей "Премии за лучшие фейковые новости", придуманной президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Report, cписок опубликован на телеканале FOX News.

Первое место в списке занял журналист The New York Times, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, который заявлял, что фондовые рынки "никогда не оправятся" от прихода Трампа к власти.

На втором месте новости ABC News и СNN.

В целом телеканал CNN упоминается в списке чаще всех — четыре раза.