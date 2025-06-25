Трамп назвал конфликт России и Украины сложнейшим в мире

Конфликт России и Украины сложнее остальных в мире.

Конфликт России и Украины сложнее остальных в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО ответил на вопрос о том, почему ему не удается завершить российско-украинский конфликт.

"Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. (Президент РФ) Владимир Путин оказался более сложным. Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Этот конфликт сложнее, чем другие войны", - сказал он.