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Трамп назвал конфликт России и Украины сложнейшим в мире

Трамп назвал конфликт России и Украины сложнейшим в мире Конфликт России и Украины сложнее остальных в мире.
Другие страны
25 июня 2025 г. 19:36
Трамп назвал конфликт России и Украины сложнейшим в мире

Конфликт России и Украины сложнее остальных в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО ответил на вопрос о том, почему ему не удается завершить российско-украинский конфликт.

"Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. (Президент РФ) Владимир Путин оказался более сложным. Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Этот конфликт сложнее, чем другие войны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiya və Ukrayna münaqişəsini dünyanın ən mürəkkəb münaqişəsi adlandırıb

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