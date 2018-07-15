Трамп назвал Ким Чен Ына "великой личностью"

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын очень умный и веселый человек и в целом великая личность.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в интервью британскому Daily Mail.

"Я очень хорошо с ним поладил, да. Он очень умный, великая личность. Он веселый и жесткий, хороший переговорщик", — заявил Трамп.

Он добавил, что за последние девять месяцев в КНДР не было ни баллистических, ни ядерных испытаний, которые до этого Северная Корея проводила регулярно.

Отвечая на вопрос, можно ли считать "доктриной Трампа" переговоры с людьми, которые раньше воспринимались как враги, американский президент заявил, что хочет видеть мир (peace), США избавляются от войн и выходят из них.