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    Трамп назвал какие страны вмешиваются в дела страны

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Китай, Россия и, возможно, КНДР вмешиваются в дела США, данную ситуацию необходимо изменить. С таким утверждением выступил в субботу вечером лидер США Дональд Трамп перед своими сторонниками в штате Огайо. Трансляцию вел сайт Белого дома.

    "Мы должны остановить это, мы должны прекратить вмешательство [в дела США] и прекратить атаки на нас со стороны остальных, - сказал глава государства. - Но их много, среди них Россия и Китай. Мы добиваемся успеха с Северной Кореей, но и она, возможно, среди них", - передает Report слова Трампа со ссылкой на ТАСС.  

    По мнению главы Белого дома, вмешательство в дела страны "сейчас происходит в действительно крупных" масштабах, потому что США "возвращают свое богатство" путем повышения темпов роста экономики и введения таможенных пошлин.

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