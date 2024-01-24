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Трамп назвал имя своего возможного вице-президента

Трамп назвал имя своего возможного вице-президента Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве своего потенциального вице-президента.
Другие страны
24 января 2024 г. 06:33
Трамп назвал имя своего возможного вице-президента

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве своего потенциального вице-президента.

Как передает Report, свое заявление экс-президент сделал во время шоу Хоуи Карра.

"Он тот парень, которого я рассматриваю", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о Скотте в качестве вице-президента.

Подчеркивается, что Скотт был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, но позже он снял свою кандидатуру и поддержал Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом.

По словам самого Скотта, Соединенным Штатам нужен такой руководитель, который сможет объединить страну.

Отметим, что Дональд Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир.

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Версия на азербайджанском языке Daha bir ştatda qalib gələn Tramp potensial vitse-prezidentin adını açıqlayıb

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