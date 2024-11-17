Трамп назвал имя своего кандидата на пост министра энергетики

Избранный президент США Дональд Трамп предложит главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта на должность министра энергетики страны.

Избранный президент США Дональд Трамп предложит главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта на должность министра энергетики страны.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном переходной командой избранного президента.

"Крис является ведущим технологом и предпринимателем в энергетической сфере. Он работал в области ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой энергетики", - отмечается в документе.

Также сообщается, что Райт войдет в состав Национального совета по энергетике, о формировании которого Трамп объявил в пятницу. Во главе этого совета встанет губернатор штата Северная Дакота Дуглас Бергам, который ранее был выдвинут Трампом на должность главы МВД.

"Крис Райт на протяжении нескольких лет сотрудничал с Дугласом Бергамом. Эта команда будет способствовать энергетическому доминированию США, которое приведет к снижению инфляции, победе над Китаем и другими странами в гонке вооружений в области искусственного интеллекта", - утверждает Трамп.