​Трамп назвал имя нового главы аппарата сотрудников Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома конгрессмена Марка Медоуза (республиканец от штата Северная Каролина).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в сети Twitter.

"Я рад сообщить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома. Я давно знаю Марка и работал с ним, и у нас очень хорошие отношения", - заявил он.

"Я хочу поблагодарить и.о. руководителя Мика Малвэни за его очень хорошую службу в администрации. Он станет спецпосланником США по Северной Ирландии", - добавил глава Белого дома.

Трамп в декабре прошлого года объявил о решении назначить директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни на должность и.о. главы аппарата Белого дома. За неделю до этого стало известно о предстоящей отставке с этого поста Джона Келли. Трамп тогда подчеркнул, что новое назначение может быть временным.