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    Трамп назвал идиотизмом идею бороться с ИГИЛ и Асадом одновременно

    ИГИЛ представляют для США гораздо большую проблему, чем Асад, - заявил Трамп

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Бороться с ИГИЛ и президентом Сирии Башаром Асадом одновременно — это идиотизм, так как террористы являются гораздо большей проблемой, нежели сирийский лидер, заявил миллиардер Дональд Трамп, претендующий на пост президента США от Республиканской партии, передает РИА "Новости".

    "Я думаю, идея бороться с Асадом и ИГИЛ была сумасшествием и идиотизмом. Они борются друг с другом, а мы боремся с ними обоими", — сказал Трамп, интервью с которым в субботу на своем сайте публикует газета "Нью-Йорк таймс".

    По его мнению, "ИГИЛ является для США гораздо большей проблемой, чем Асад". "Я не говорю, что Асад хороший человек, потому что это не так. Но наша самая большая проблема — не Асад, а ИГИЛ", — сказал Трамп.

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