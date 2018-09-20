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    Трамп назвал "худшую ошибку" за всю историю США

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Введение американских войск на Ближний Восток под руководством президента Джорджа Буша стало "худшей ошибкой", которую совершали власти Соединенных Штатов.

    Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Hill.TV.

    "Самая худшая ошибка, сделанная в истории нашей страны, это военное присутствие на Ближнем Востоке, инициированное президентом Бушем", - заявил Д.Трамп.

    По его словам, предыдущий президент США Барак Обама также ошибся, когда принял решение вывести войска с Ближнего Востока. Однако Д.Трамп подчеркнул, что "появится там" было "самой большой" ошибкой.

    Американский лидер объяснил свое мнение тем, что данное решение стоило США 7 трлн. долларов и "миллионы" жизней.

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