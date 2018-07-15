Трамп назвал Евросоюз соперником США

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что страны Евросоюза являются соперниками США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, говоря о торговых отношениях. Фрагмент беседы был опубликован в воскресенье.

"Я думаю, что у нас много соперников. Я думаю, что Евросоюз является нашим соперником, что они делают в торговле", - заявил американский лидер, добавив, что Россия также является соперником Штатов в некоторых аспектах, а Китай - соперник в экономическом плане. "Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они составляют конкуренцию", - подчеркнул глава Белого дома.

"Я уважаю лидеров этих стран. Но с точки зрения торговли они действительно используют нас, многие из этих стран являются членами НАТО и не платят по счетам", - заявил Трамп, говоря о странах ЕС.