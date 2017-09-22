 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп назвал Эрдогана другом и заявил о близости двух стран

    Я думаю, что теперь мы так близки, как никогда прежде

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана другом и оценил его руководство, несмотря на напряженность между странами в связи с инцидентом 16 мая возле резиденции посла Турции в США.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

    "Эрдоган стал моим другом", - цитирует агентство его заявление, сделанное на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Я думаю, что теперь мы так близки, как никогда прежде", - добавил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi