Трамп назвал Эрдогана другом и заявил о близости двух стран

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана другом и оценил его руководство, несмотря на напряженность между странами в связи с инцидентом 16 мая возле резиденции посла Турции в США.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Эрдоган стал моим другом", - цитирует агентство его заявление, сделанное на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Я думаю, что теперь мы так близки, как никогда прежде", - добавил он.