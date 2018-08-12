Трамп назвал экс-сотрудницу Белого дома "жалким человеком" - ВИДЕО

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Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшая сотрудница Белого дома Омароса Манигол-Ньюман с точки зрения морали является «жалким человеком».

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

«Жалкий человек. Она жалкий человек», — сказал он.

Данное заявление он сделал во время мероприятия для байкеров.

Ранее стало известно, что книга «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», которую написала Манигол-Ньюман, появится в продаже в США 14 августа. В ней девушка, в частности, указала, что Трамп якобы однажды прожевал и проглотил, предположительно, секретный документ.