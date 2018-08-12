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    Трамп назвал экс-сотрудницу Белого дома "жалким человеком" - ВИДЕО

    © Financial Tribune

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшая сотрудница Белого дома Омароса Манигол-Ньюман с точки зрения морали является «жалким человеком».

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

    «Жалкий человек. Она жалкий человек», — сказал он.

    Данное заявление он сделал во время мероприятия для байкеров.

    Ранее стало известно, что книга «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», которую написала Манигол-Ньюман, появится в продаже в США 14 августа. В ней девушка, в частности, указала, что Трамп якобы однажды прожевал и проглотил, предположительно, секретный документ. 

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