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    Трамп назвал демократов - партией преступников

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Демократическая партия пытается превратить США в Венесуэлу, а ее сторонники и члены являются преступниками. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп,  передает Report.  

    В ходе выступления перед своими сторонниками в Теннесси лидер Соединенных Штатов раскритиковал демократов за их позицию по вопросам иммиграции, передает Politico.

    "Демократы - это партия преступности. Они собираются заполонить улицы иностранными преступниками", - сказал он.

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