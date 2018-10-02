Трамп назвал демократов - партией преступников

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Демократическая партия пытается превратить США в Венесуэлу, а ее сторонники и члены являются преступниками. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Report.

В ходе выступления перед своими сторонниками в Теннесси лидер Соединенных Штатов раскритиковал демократов за их позицию по вопросам иммиграции, передает Politico.

"Демократы - это партия преступности. Они собираются заполонить улицы иностранными преступниками", - сказал он.