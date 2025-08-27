Трамп назвал "чушью" слова Лаврова о легитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что президент Украины Владимир Зеленский не является легитимным лицом для возможного подписания документов по украинскому урегулированию.

Как сообщает Report , в ходе заседания кабинета американской администрации в Белом доме журналисты обратились к спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу с просьбой прокомментировать заявление Лаврова. Вместо Уиткоффа на заданный вопрос ответил сам Трамп.

"Стив мог бы ответить, но я могу также ответить. Неважно, что они говорят. Это все чушь", - сказал он.

Лавров в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Россия не считает Зеленского легитимным президентом Украины, назвав его "де-факто главой режима".

Отметим, что Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были пройти в марте 2024 года. Однако, согласно украинскому законодательству , во время действия в стране военного положения запрещается проведение, в частности, президентских выборов.

С 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение, которое Рада продлевает каждые три месяца.