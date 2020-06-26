​Трамп назвал Болтона маньяком

© Washington Examiner — Дональд Трамп и Джон Болтон https://report.az/storage/news/0e93b845222e228cda4eded6dde1259c/e2fa737c-a470-4f39-80a5-1685afb7c986_292.jpg

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы "бомбить людей".

Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил, давайте сражаться с Россией или Китаем", - отметил глава государства. "На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы", - добавил он, признав, что это давало определенные преимущества на переговорах.

"Он плохо справлялся с работой", - заявил глава Белого дома. "Он не был умным и не был сметливым", - продолжил Трамп. "Я не помню, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся. Я даже спросил его однажды, смеется ли он вообще. Это многое говорит о человеке", - сказал президент США.

Он в очередной раз критически отозвался о бывшем спецпрокуроре Роберте Мюллере, который проводил расследования позднее опровергнутого сговора между республиканцем Трампом и властями РФ. "Сейчас получается так, что Мюллеру следовало уже на первой неделе расследования объявить, что мы ничего плохого не совершили. У них в первые дни были свидетельства, что сговора с Россией не было. Это не имело отношения к России", - сказал глава Белого дома.