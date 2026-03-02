Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по странам Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по различным объектам в странах Ближнего Востока, последовавшие после начала совместной американо-израильской военной операции.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил CNN.

"Мы были удивлены, - сказал Трамп. - Мы сказали им: "Мы справимся", а теперь они хотят воевать. И воюют они агрессивно. Они собирались быть очень не вовлеченными, а теперь настаивают на своем участии", - сказал Трамп.

Трамп также назвал лидеров арабских государств, пострадавших от иранских авиаударов - Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и ОАЭ – "сильными и умными людьми".

Президент США также считает, что "ядерная угроза со стороны Ирана является самой серьезной проблемой" Ближнего Востока.