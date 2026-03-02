Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по странам Ближнего Востока
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 19:32
Президент США Дональд Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по различным объектам в странах Ближнего Востока, последовавшие после начала совместной американо-израильской военной операции.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил CNN.
"Мы были удивлены, - сказал Трамп. - Мы сказали им: "Мы справимся", а теперь они хотят воевать. И воюют они агрессивно. Они собирались быть очень не вовлеченными, а теперь настаивают на своем участии", - сказал Трамп.
Трамп также назвал лидеров арабских государств, пострадавших от иранских авиаударов - Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Катар и ОАЭ – "сильными и умными людьми".
Президент США также считает, что "ядерная угроза со стороны Ирана является самой серьезной проблемой" Ближнего Востока.
Последние новости
19:42
Трамп: США и Израиль совместно ликвидировали 49 высокопоставленных иранских чиновниковДругие страны
19:32
Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по странам Ближнего ВостокаДругие страны
19:21
Фото
Через погранпункт "Астара" эвакуированы более 100 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
19:21
КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целейВ регионе
19:15
В Кувейте число пострадавших из-за ударов Ирана возросло до 19Другие страны
19:14
Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впередиДругие страны
19:13
Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеВ регионе
19:08
Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18Другие страны
19:00