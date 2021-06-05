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Трамп назвал блокирование своего аккаунта в Facebook оскорблением для 75 млн американцев

Трамп назвал блокирование своего аккаунта в Facebook оскорблением для 75 млн американцев Бывший президент США Дональд Трамп считает, что решение социальной сети Facebook заблокировать его учетную запись как минимум до января 2023 года является оскорблением для более чем 75 млн американских граждан, проголосовавших за него на президентских выб
Другие страны
5 июня 2021 г. 03:49
Трамп назвал блокирование своего аккаунта в Facebook оскорблением для 75 млн американцев
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что решение социальной сети Facebook заблокировать его учетную запись как минимум до января 2023 года является оскорблением для более чем 75 млн американских граждан, проголосовавших за него на президентских выборах в прошлом году.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении экс-главы Белого дома.

"Решение Facebook - это оскорбление для рекордных 75 млн человек и многих других, кто голосовал за нас на подтасованных президентских выборах 2020 года. Им не должно сойти с рук это замалчивание и цензура, в конце концов мы победим. Наша страна больше не может терпеть такого издевательства!", - говорится в заявлении.

В пятницу руководство Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей Трампа, республиканец сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий. Если после снятия блокировки Трамп снова нарушит правила соцсети, то к нему "будет применена строгая система быстро усиливающихся санкций, вплоть до полного удаления его страниц и аккаунтов".

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