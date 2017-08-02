Трамп назвал Белый дом настоящей дырой

© Tehnot.com

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в приватной беседе назвал Белый дом настоящей дырой.

Как передает Report, об этом пишет спортивный журнал Golf.

Подобное заявление американский президент сделал недавно на встрече с членами своего гольф-клуба в штате Нью-Джерси.

На вопрос о том, почему Трамп достаточно часто посещает именно этот гольф-клуб, он ответил: "Этот Белый дом - настоящая дыра".

Полная стенограмма беседы Трампа с членами клуба не приводится, однако журнал отмечает, что президент США чувствует себя комфортно в этом месте, где также находится его личная резиденция.