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    Трамп назвал Белый дом настоящей дырой

    Полная стенограмма беседы Трампа с членами клуба не приводится© Tehnot.com

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в приватной беседе назвал Белый дом настоящей дырой.

    Как передает Report, об этом пишет спортивный журнал Golf.

    Подобное заявление американский президент сделал недавно на встрече с членами своего гольф-клуба в штате Нью-Джерси.

    На вопрос о том, почему Трамп достаточно часто посещает именно этот гольф-клуб, он ответил: "Этот Белый дом - настоящая дыра".

    Полная стенограмма беседы Трампа с членами клуба не приводится, однако журнал отмечает, что президент США чувствует себя комфортно в этом месте, где также находится его личная резиденция.

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