Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Как передает Report , об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы ведущего Такера Карлсона.

"Байден не обладает достаточной компетентностью для прекращения конфликта в Украине", - сказал экс-президент.

Он выразил мнение, что Соединенные Штаты "во многом вовлечены" в эту проблему, и задача президента состоит в том, чтобы помочь Украине выбраться из нее. Однако, вместо этого "Байден фотографируется на пляже".

Трамп также пообещал, что сам незамедлительно сможет завершить конфликт, назвав его очень простым для остановки.