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Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.
Другие страны
24 августа 2023 г. 08:52
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы ведущего Такера Карлсона.

"Байден не обладает достаточной компетентностью для прекращения конфликта в Украине", - сказал экс-президент.

Он выразил мнение, что Соединенные Штаты "во многом вовлечены" в эту проблему, и задача президента состоит в том, чтобы помочь Украине выбраться из нее. Однако, вместо этого "Байден фотографируется на пляже".

Трамп также пообещал, что сам незамедлительно сможет завершить конфликт, назвав его очень простым для остановки.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: “Bayden çimərlikdə şəkil çəkdirməyə üstünlük verir”

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