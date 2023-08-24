Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.
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"Байден не обладает достаточной компетентностью для прекращения конфликта в Украине", - сказал экс-президент.
Он выразил мнение, что Соединенные Штаты "во многом вовлечены" в эту проблему, и задача президента состоит в том, чтобы помочь Украине выбраться из нее. Однако, вместо этого "Байден фотографируется на пляже".
Трамп также пообещал, что сам незамедлительно сможет завершить конфликт, назвав его очень простым для остановки.