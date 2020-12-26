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Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

Трамп назвал Байдена "фейковым президентом" Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым президентом", а прошедшее в Штатах голосование сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира
Другие страны
26 декабря 2020 г. 21:22
Трамп назвал Байдена фейковым президентом
Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым президентом", а прошедшее в Штатах голосование сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши выборы с миллионами и миллионами... отправленных по почте бюллетеней были выборами как в странах третьего мира. Фейковый президент!" - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Соцсеть уже пометила высказывание президента ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

Выборы президента прошли в США 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Baydeni "feyk prezident" adlandırdı

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