Трамп назвал армянского лоббиста Адама Шиффа внутренним врагом США

Адам Шифф - человек, абсолютно не разбирающийся в политике, и представляет собой внутреннюю угрозу для США.

Демократ Адам Шифф является внутренней угрозой для США.

Как сообщает Report, об этом кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox news.

По его словам, у США есть два врага: внешний и внутренний.

Одним из таких "врагов" Трамп назвал армянского лоббиста, члена Палаты представителей Конгресса демократа Адама Шиффа, планирующего стать сенатором.

"Внутренний враг, на мой взгляд, более опасен, чем Китай, Россия и другие страны. Если у вас есть грамотный президент, он легко справится с внешними угрозами. Я справлялся, прекрасно ладил со всеми. Но труднее всего бороться с теми безумцами, которые находятся у нас внутри, такими как Адам Шифф", - сказал Трамп.

Трамп также указал на эту опасность в контексте запланированных на 5 ноября президентских выборов. Экс-президент допустил возможность применения силы против лиц, которые могут помешать проведению выборов.