Трамп назвал акции протеста в CША терроризмом

Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

"Это не мирный протест, а внутренний терроризм", - сказал он в ходе обращения к согражданам.

Президент пообещал, что решит эту проблему. "Мы точно справимся, 100%. Наша страна всегда выигрывает", - предупредил он.

Трамп подчеркнул, что участников и организаторов беспорядков ждут длительные тюремные сроки.

При этом он заверил, что полностью поддерживает мирные акции протеста, назвав себя "союзником мирных демонстрантов".

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время его ареста в Миннеаполисе.