Наверх

Трамп назначит и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни

Трамп назначит и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома станет Мик Малвейни, занимающий должность директора административно-бюджетного управления Белого дома. Это назначение президент США Дональд Трамп анонсировал в Twitter, передает Report. 

«Я рад объявить, что Мик Малвейни будет назначен исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома вместо генерала Джона Келли, который отлично служил нашей стране», — написал Трамп. Американский лидер назвал Келли большим патриотом и отметил, что хочет лично поблагодарить его за службу. Причиной выбора Мика Малвейни президент назвал его «выдающуюся работу в администрации». 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!