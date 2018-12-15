Трамп назначит и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома станет Мик Малвейни, занимающий должность директора административно-бюджетного управления Белого дома. Это назначение президент США Дональд Трамп анонсировал в Twitter, передает Report.

«Я рад объявить, что Мик Малвейни будет назначен исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома вместо генерала Джона Келли, который отлично служил нашей стране», — написал Трамп. Американский лидер назвал Келли большим патриотом и отметил, что хочет лично поблагодарить его за службу. Причиной выбора Мика Малвейни президент назвал его «выдающуюся работу в администрации».