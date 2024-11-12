Трамп назначит главой Агентства по охране окружающей среды экс-конгрессмена Зелдина

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего члена палаты представителей от Нью-Йорка Ли Зелдина на должность руководителя Агентства по охране окружающей среды (EPA).

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего члена палаты представителей от Нью-Йорка Ли Зелдина на должность руководителя Агентства по охране окружающей среды (EPA).

Как передает Report , об этом будущий глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"Как 45-й и 47-й президент США я рад объявить, что высоко уважаемый бывший конгрессмен от Нью-Йорка Ли Зелдин будет назначен на службу администратора Агентства по защите окружающей среды США", - написал Трамп.

По его мнению, Зелдин "обеспечит справедливые и быстрые решения по дерегулированию, которые будут приняты таким образом, чтобы высвободить мощь американского бизнеса, в то же время поддерживая самые высокие экологические стандарты".

"Он установит новые стандарты в области экологической экспертизы и технического обслуживания, которые позволят Соединенным Штатам развиваться здоровым и хорошо структурированным образом", - отметил будущий американский президент.

Тем временем Зелдин заявил, что принимает предложение Трампа.

"Для меня большая честь присоединиться к кабинету президента Трампа в качестве администратора EPA", - написал он в соцсети X.

"Мы восстановим энергетическое господство США, оживим нашу автомобильную промышленность, чтобы вернуть рабочие места в Америке, и сделаем США мировым лидером в области искусственного интеллекта. Мы сделаем это, защищая доступ к чистому воздуху и воде", - заключил Зелдин.