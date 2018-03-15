Трамп назначил журналиста новым экономическим советником

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил о назначении экономического аналитика и журналиста Лоуренса Кудлоу на пост экономического советника вместо Гэри Кона, который ранее заявил о своем уходе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ларри Кудлоу будет моим главным экономическим советником в качестве директора Национального экономического совета. У нашей страны будет много лет великого экономического и финансового успеха, с низкими налогами, неповторимыми инновациями, честной торговлей и постоянно растущей лидирующей рабочей силой!", - заявил Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось со ссылкой на ряд СМИ, что на должность советника помимо Кудлоу рассматривался советник Белого дома Питер Наварро. Впоследствии Наварро заявил, что не является кандидатом на этот пост.

Гэри Кон ушел на фоне решения Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Кон стал вторым чиновником администрации США, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.