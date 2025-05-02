Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста вместо мужа Харрис

Президент США Дональд Трамп назначил сына своего спецпредставителя Стива Уиткоффа - Александра Уиткофа в совет Мемориального музея Холокоста после исключения оттуда супруга экс-вице-президента страны Камалы Харрис.

Президент США Дональд Трамп назначил сына своего спецпредставителя Стива Уиткоффа - Александра Уиткофа в совет Мемориального музея Холокоста после исключения оттуда супруга экс-вице-президента страны Камалы Харрис.

Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"С удовольствием объявляю о назначении Алекса Уиткоффа и Роберта Гарсона в Мемориальный совет США по Холокосту", - отметил он.

По его словам, на этот совет возложена важная задача сохранить память и историю о людях, чьи жизни были отняты в один из самых мрачных периодов.

Назначение Александра Уиткоффа в совет музея совпало с новостями о возможном расширении круга обязанностей его отца Стива Уиткоффа в администрации Трампа. Его кандидатура рассматривается как основной кандидат на пост советника президента.

Майкла Уолтца, который ранее занимал должность советника по нацбезопасности, и его заместителя Алекса Вонга отправили в отставку после скандала с утечкой секретных данных.