Трамп назначил советника Вэнса министром Сухопутных войск США

Избранный президент США Дональд заявил, что выдвинет кандидатуру Дэниела Дрисколла на пост министра Сухопутных войск США.

Избранный президент США Дональд заявил, что выдвинет кандидатуру Дэниела Дрисколла на пост министра Сухопутных войск США.

Как передает Report, об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я рад выдвинуть Дэниела Дрисколла из штата Северная Каролина на пост министра Сухопутных войск США. Дэниел <...> в последнее время работал старшим советником избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса", - заявил он.

Отметим, что Дэниел Дрисколл служил в американской армии, в том числе в Ираке. Ранее он претендовал на место в Палате представителей Конгресса от штата Северная Каролина, а также был советником будущего вице-президента страны Джеймса Дэвида Вэнса.

В настоящее время министром Сухопутных войск США является Кристин Уормут.