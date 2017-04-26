Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы США, занимающейся охраной первых лиц государства и их семей.

Как передает Report, по данным газеты The New York Times, новым руководителем спецслужбы станет генерал морской пехоты в отставке Рэндольф Аллес.

Аллес занимает должность исполняющего обязанности заместителя комиссара таможенно-пограничной службы США. Он 35 лет служил в корпусе морской пехоты США, в 2011 году ушел в отставку.

Аллес станет первым главой Секретной службы, который до своего назначения не служил в ее рядах, отмечает издание.