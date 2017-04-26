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    Трамп назначил нового главу Секретной службы США

    Новым руководителем спецслужбы станет генерал морской пехоты в отставке Рэндольф Аллес

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы США, занимающейся охраной первых лиц государства и их семей.

    Как передает Report, по данным газеты The New York Times, новым руководителем спецслужбы станет генерал морской пехоты в отставке Рэндольф Аллес.

    Аллес занимает должность исполняющего обязанности заместителя комиссара таможенно-пограничной службы США. Он 35 лет служил в корпусе морской пехоты США, в 2011 году ушел в отставку.

    Аллес станет первым главой Секретной службы, который до своего назначения не служил в ее рядах, отмечает издание.

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