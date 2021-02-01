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Трамп назначил двух главных адвокатов для процесса по делу об импичменте

Трамп назначил двух главных адвокатов для процесса по делу об импичменте Экс-президент США Дональд Трамп выбрал двух адвокатов, которые должны возглавить его команду юристов в рамках процесса по делу об импичменте.
Другие страны
1 февраля 2021 г. 09:31
Трамп назначил двух главных адвокатов для процесса по делу об импичменте
Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп выбрал двух адвокатов, которые должны возглавить его команду юристов в рамках процесса по делу об импичменте.

Как передает Report, об этом сообщает Axios.

В офисе бывшего главы государства отметили, что этими юристами стали Брюс Л. Кастор — младший и Дэвид Шен. При этом последний уже работал вместе с Трампом во время подготовки к судебному разбирательству. Все участники команды, республиканцы, считают проведение процедуры импичмента неконституционным.

Уточняется, что политик принял такое решение после ухода из его команды Бутча Бауэрса и Деборы Барбье. Позднее выяснилось, что команду экс-президента также оставили Джонни Гэссер, Джош Ховард и Грег Харрис.

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