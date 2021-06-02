Трамп навсегда закрыл блог на своем сайте

Личный блог бывшего президента США Дональда Трампа, где тот публиковал заявления для сторонников после того, как крупные социальные сети заблокировали его аккаунты, закрылся навсегда.

Личный блог бывшего президента США Дональда Трампа, где тот публиковал заявления для сторонников после того, как крупные социальные сети заблокировали его аккаунты, закрылся навсегда.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель экс-главы государства Джейсон Миллер.

По словам Миллера, страница "С рабочего стола Дональда Трампа", просуществовавшая меньше месяца, была удалена с сайта Трампа и "восстановлена не будет".

"Это было лишь вспомогательным инструментом более широких усилий, которые мы сейчас предпринимаем", - сказал представитель Трампа, не разглашая причину такого решения.

Его также спросили, связано ли удаление страницы с тем, что экс-президент США станет пользователем какой-либо другой социальной сети.

"На самом деле, это действительно так. Следите за обновлениями!", - ответил Миллер.