Трамп навестил младшего брата в госпитале в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп 14 августа навестил своего младшего брата Роберта в госпитале в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп 14 августа навестил своего младшего брата Роберта в госпитале в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, пресс-пул Белого дома распространил кадры того, как кортеж главы государства подъехал к больнице, после чего он зашел в здание. Других подробностей не приводится.

Телекомпания ABC ранее сообщала о госпитализации Роберта Трампа в связи с тяжелым заболеванием. Источники не сообщают, о каких именно проблемах со здоровьем идет речь.

"У меня замечательный брат, с которым у меня отличные отношения. Он сейчас находится в больнице. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке", - сказал Трамп ранее на пресс-конференции. По его словам, Роберт переживает "тяжелые времена".

После посещения госпиталя глава американской администрации отправился в Бедминстер (штат Нью-Джерси).